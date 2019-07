Interrogazione di Wanda Ferro (FDI) su depurazione in Calabria

Una nuova interrogazione sulla situazione della depurazione in Calabria è stata indirizzata dal deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro al presidente del Consiglio e al ministro dell’Ambiente. Oltre a chiedere ai rappresentanti del governo quali iniziative urgenti e innovative intenda adottare il Governo per affrontare il problema della depurazione in Calabria, l’on. Wanda Ferro chiede anche conto dei risultati conseguiti dai commissari che si sono succeduti dal 1999 ad oggi nella gestione del settore depurativo calabrese e dell’ammontare delle somme versate all’Unione europea per le sanzioni derivanti da procedure di infrazione in materia di depurazione.