Inchiesta su aeroporto Lamezia Terme (Cz), chiesta condanna dell’ex sindaco Mascaro

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha chiesto la condanna dell’ex sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, del dipendente della Sacal Francesco Buffone e dell’imprenditore catanzarese Giuseppe Gatto.

Tutti e tre sono giudicati col rito abbreviato e sono imputati per il ruolo che rivestivano nel 2017 nella Sacal, la societa’ di gestione dell’aeroporto di Lamezia Terme e adesso di tutti gli scali calabresi. Il processo e’ scaturito da un’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza e della Polizia di frontiera su presunte irregolarita’ nella gestione delle assunzioni nella societa’ con un’applicazione irregolare del progetto “Garanzia giovani”, finanziato con fondi pubblici. Il pm, in particolare, ha chiesto la condanna degli imputati a 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Oggi sono intervenuti anche i legali delle parti civili Sacal, Comune di Lamezia Terme e Regione. Il processo e’ stato quindi aggiornato all’8 luglio per le arringhe dei difensori.