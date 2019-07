Il nuovo vescovo di Lamezia Terme in visita al Comando di Polizia Locale

Condividi

Nella mattinata di ieri, S.E. Rev.ma, Monsignor Giuseppe Schillaci, ha visitato il Comando di Polizia Locale.

Accolto dal Comandante ed dal Commissario Dott. Francesco Alecci, il nuovo vescovo ha incontrato il personale del Corpo, per il quale ha avuto parole di stima e di ringraziamento, anche in riferimento al servizio espletato in occasione del proprio insediamento.

Il Comandante, dott. Salvatore Zucco, ha ringraziato l’alta autorità religiosa per la visita, esprimendo i più sinceri sentimenti di vicinanza a nome proprio e dell’intero Comando di Polizia Locale. In tale contesto, ha consegnato al Vescovo, il crest del Corpo quale segno tangibile di apprezzamento per l’iniziativa ed in ricordo della visita.