Il maestro Pistoletto e Yuval Avital in visita alle Cantine Statti

Domenica 14 Luglio visita privata alle Cantine Statti di Lamezia Terme di Michelangelo Olivero Pistoletto, artista, pittore e scultore di fama internazionale animatore e protagonista della corrente dell’arte povera.

Il maestro è arrivato alle ore 11:40 accompagnato dalla moglie Maria Pioppi trattenendosi per più di un’ora per conoscere la realtà vitivinicola dell’azienda. Afferma Antonio Statti “Siamo davvero onorati di questa preziosa visita da parte del maestro Pistoletto, un evento che inorgoglisce Noi come azienda ma soprattutto il nostro territorio. La passione che impieghiamo nel nostro vino è un mezzo per promuovere la nostra Lamezia e la Calabria nel mondo”. Insieme al maestro Pistoletto anche il famoso composer israeliano Yuval Avital, noto per la prerogativa al coinvolgimento di musicisti di tradizione in opere contemporanee. Immancabile brindisi con vino spumante brut rosè Ferdinando 1938, fiore all’occhiello della produzione vinicola delle Cantine Statti.