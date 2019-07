“Il castello diventa teatro” l’1 agosto a Maida

Condividi

Giovedì 1 agosto 2019 a Maida ritorna “Il castello diventa teatro”, notte dedicata al Teatro in Strada, giunto con alla terza edizione. L’evento ormai storicizzato è realizzato dal Comune di Maida e organizzato da Teatrop, compagnia teatrale di Lamezia Terme dal 1976, con la direzione artistica di Pierpaolo Bonaccurso.Per l’intera serata, fino alla tarda notte, Maida si trasformerà in un “cirque en plein air”: musicisti, attori, clown, mimi, danzatori, giocolieri, acrobati, funamboli, verticalisti e trampolieri trasformeranno gli spazi e i luoghi della memoria collettiva in un teatro a cielo aperto, per un pubblico di tutte le età. “Gli spettacoli – spiegano – coinvolgeranno gli spettatori in modo immaginifico e fantasioso creando momenti di festa condivisa! Una festa del teatro e dell’allegria che vedrà la partecipazione di artisti italiani e internazionali”.

Ad aprire la serata una nuova e spettacolare Parata con i trampolieri della compagnia teatrop e la straordinaria partecipazione della compagnia Fuoco e Clownerie. Tra gli ospiti, inoltre, la Compagnia Los Filonautas con Naufraghi per scelta, un spettacolo di equilibrismo sul filo teso dove tecnica e suggestione teatrale creano un mondo onirico portando con sé il pubblico in un viaggio particolare. Quindi, Simone Romanò, eccezionale verticalista e giocoliere dal linguaggio poetico. Ed ancora, Circo Ramingo, arealista lei acrobata lui fondono le loro tecniche circensi.

La serata si concluderà con la performance di Sand Art, l’arte di trasformare la sabbia in disegni, realizzata da Teatrop che creerà una storia inedita. Anche quest’anno la musica dell’esplosiva e coinvolgente “Takabum Street Band”, giardino sonoro in continuo movimento, accompagnerà gli spettatori per le strette vie e le piazze.

“Ancora una volta – concludono – lo stupore e la magia guideranno gli spettatori in un sogno ad occhi aperti fatto di incontri e scoperta, a bocca aperta dall’inizio alla fine. L’appuntamento è quindi giovedì 1 agosto 2019 alle 21 e30 in Piazza Croci per dare inizio alla festa. E non mancheranno altre sorprese!”