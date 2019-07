Francesco Pannofino e Stefano Fresi al Magna Graecia Film Festival

Condividi

Due attori italiani di grande successo alla XVI edizione del Magna Graecia Film Festival: Francesco Pannofino e Stefano Fresi. Quest’ultimo, “scoperto” da Michele Placido che nel 2005 lo fa recitare in “Romanzo criminale”, ottiene nel 2014 una candidatura al David di Donatellocome miglior attore non protagonista per aver interpretato il ruolo di Alberto Petrelli in “Smetto quando voglio”.

Grande doppiatore e attore di talento, Francesco Pannofino è noto al grande pubblico per essere la voce italiana di George Clooney, Denzel Washington, Antonio Banderase Tom Hanks, nonché per l’interpretazione di René Ferretti nella serie televisiva Boris.

Al Magna Graecia Film Festival Fresi e Pannofino sono nel cast del film in concorso di Paolo Zucca “L’uomo che comprò la luna”, che verrà proiettato domenica 28 lugli3o alle 21.30 nell’area porto di Catanzaro.