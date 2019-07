Forestali calabresi: firmata oggi preintesa contratto integrativo

Condividi

Alla presenza del Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il commissario straordinario dell’Azienda Calabria Verde Aloisio Mariggiò, il rappresentante dell’Urbi Calabria Rocco Leonetti, ed il commissario straordinario dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, Giuseppe Pellegrino, unitamente ai tre segretari generali regionali della Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, Bruno Costa, Michele Sapia e Antonino Merlino, accompagnati dalle rispettive delegazioni formate dai segretari territoriali di categoria, hanno apposto la propria firma in calce all’ipotesi del rinnovo del contratto integrativo per i forestali calabresi, che andrà a sostituire ed integrare il contratto già scaduto nel 2011.

Piena soddisfazione è stata espressa dai tre segretari generali delle categorie sindacali interessate, Bruno Costa, Michele Sapia e Antonino Merlino, i quali, condividendo le parole espresse proprio dal Governatore della Calabria Mario Oliverio, il quale ha riconosciuto il valore fondamentale ed indiscutibile dei forestali e del lavoro che svolgono per la salvaguardia ambientale ed idrogeologica della regione, hanno voluto evidenziare come finalmente si sia raggiunto un significativo obiettivo. Dopo una lunga e difficile trattativa, si è recuperato il tempo perso in questi anni per i circa 7000 lavoratori calabresi. Nell’accordo sottoscritto, infatti, per i lavoratori forestali si parla ora di un aumento salariale pari ad 80 euro mensile, a parametro medio, di 800 euro una tantum come indennità di vacanza contrattuale. Cose, queste, che permettono dunque di avanzare sul piano salariale. Ma non solo questo: per esempio, anche per questi lavoratori sarà ora previsto il pagamento della malattia al 100%, i permessi genitoriali, ed i permessi per le unioni civili. Secondo l’auspicio di tutti i presenti, si tratterà ora, in attesa degli adempimenti formali per l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi da parte degli Enti datoriali, di portare a conclusione la trattativa con la firma definitiva del Contratto Integrativo Regionale.