Domenico Pappaterra nuovo direttore dell’Arpacal

Con Decreto del Presidente della Regione Calabria On. Gerardo Mario OLIVERIO, n. 75 del 7 giugnou.s. pubblicato sul BURC n. 76 del 12 Luglio 2019, è stato individuato il Dott. Domenico PAPPATERRA per ricoprire la carica di Direttore Generale dell’ARPACAL(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria), ente strumentale della Regione Calabria.

Il Decreto di nomina a Direttore Generale dell’ARPACAL del Dott. Domenico PAPPATERRA è stato emesso dal Presidente della Regione Calabria dopo la Delibera della Giunta Regionale,su proposta dell’assessore alla Tutela dell’Ambiente Dott.ssa Antonietta Rizzo, votata all’unanimità.

Il Dott. Domenico PAPPATERRA, nato il 4 dicembre 1958 a Mormanno (Cosenza), con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a decorrere dal 15 dicembre 2017 è stato in precedenza nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino per la durata di un quinquennio.

L’On. Dott. Domenico ‘Mimmo’ PAPPATERRA, proclamato eletto al Parlamento il 21/05/2001 nel Collegio di Castrovillari (CS), è stato inoltre componente della VII Commissione – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici – della Camera dei Deputati dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006.