Catanzaro – Presentazione del Progetto Scuola Calabria

Condividi

Martedì 30 Luglio alle ore 10.30 si terrà a Catanzaro presso la sala Blu della Cittadella della Regione Calabria la Presentazione del Progetto Scuola Calabria.

Il progetto rivolto ai calabresi residenti all’estero, intende contribuire a consolidare lo spirito di identità e appartenenza alla radice culturale italiana e regionale.

Organizzato dall’Is.Ca.P.I. in collaborazione con l’Associazione I Borghi più Belli d’Italia in Calabria e l’Università della Calabria, il progetto si avvale del contributo dei membri della Consulta dei Calabresi all’estero e l’adesione di diverse Associazioni di categoria del tessuto produttivo regionale, nonchè del patrocinio dell’ANCI Calabria e del Parco Nazionale del Pollino.

Realizzato attraverso una vasta azione di consenso territoriale ed internazionale tra i vari soggetti coinvolti, il progetto mira alla creazione di una rete che possa favorire la cooperazione culturale ed economica circolare tra i calabresi in Italia e all’estero veicolando, al contempo, l’immagine positiva della Calabria nel mondo.

Il Progetto è articolato in due momenti: uno in Italia e uno all’estero.In Italia dal 5 Settembre al 3 Ottobre 2019, venti giovani provenienti da 8 Paesi esteri, parteciperanno ad un corso di lingua e cultura italiana itinerante su un autobus nei borghi più belli della Calabria.

Gli studenti , scelti in collaborazione con i Consultori calabresi all’estero, faranno tappa in 20 diversi borghi calabresi alla scoperta del patrimonio culturale, turistico e produttivo regionale che concorre alla creazione di una immagine positiva della Calabria.

Durante l’itinerario gli studenti incontreranno i rappresentanti delle Istituzioni, degli Enti e gli imprenditori di successo in Calabria, coinvolgendo Enti pubblici e privati, Università ed imprese in una serie di eventi, meeting, conferenze, interviste e studi di approfondimento.

L’evento della durata di 28 giorni sarà il soggetto di un film documentario che ne narrerà l’esperienza.

All’Estero, nel 2020, il progetto Suola Calabria si svilupperà in una serie di manifestazioni realizzate nei Paesi di provenienza degli studenti, organizzate in collaborazione con i Consultori coinvolti nell’iniziativa, le associazioni calabresi e le Camere di Commercio Italiane aderenti, durante le quali sarà presentato il docufilm e saranno organizzati appuntamenti tematici di marketing territoriale rivolto alle opportunità di sviluppo del turismo di ritorno in Calabria ed alle economie connesse.

All’evento di presentazione, moderato dallo storyteller Piero Muscari, parteciperanno tra gli altri il Presidente della Regione Calabria On. Oliverio, l’on. Orlandino Greco, i sindaci dei comuni aderenti all’iniziativa ed i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno inteso supportare la manifestazione.