Catanzaro – La 5a edizione “L’ANPI d’estate” dedicata a Carola Rackete

Condividi

Al via la 5° Edizione della rassegna “L’ANPI d’estate”: un fitto programma di iniziative in città e in vari comuni della provincia. Si tratta – come gli anni passati – di mantenere viva l’attenzione su temi di particolare rilevanza.

Per non lasciare nessun dubbio sulle idee guida di quest’anno l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha deciso di dedicare l’intera rassegna a Carola Rackete, simbolo riconosciuto di umanità contro la barbarie dilagante. Nel momento in cui la sola parola migrante suscita atteggiamenti di disprezzo per la vita umana sino a spingersi, da parte di ministri e politici vari, a non avere pietà nemmeno dei bambini, la figura di Carole diventa un faro che illumina e interroga continuamente le nostre coscienze. Per questo sarà al centro di tutti gli appuntamenti. Non solo di migranti si parlerà nell’ANPI d’estate. Resistenza e Costituzione; Democrazia e questione meridionale; Accoglienza e solidarietà; Storia e Memoria costituiscono una trama unica della rassegna. Dopo l’appuntamento con Marina Frigerio sulle vicende di emigrazione in Svizzera tra clandestinità e separazione, si prosegue sino al 29 agosto. Tutte le iniziative già programmate avranno al centro alcune parole che faranno da sottofondo: Carola Rackete – Umanità al potere – Accoglienza – Porti aperti – Resistenza – Antifascismo – Democrazia – Costituzione – Migranti – Restiamo Umani. Si prosegue il 25 luglio – Cropani Marina ore 19 Piazza Alcide Cervi “Pastasciutta antifascista” con scopertura di una targa ad Alcide Cervi; 22 agosto – Catanzaro – Presentazione del libro di Pino Tripodi “Per sempre partigiano” L’insurrezione di Santa Libera – Catanzaro Libreria Ubik ore 18.30; 23 agosto – Sala convegni Museo della civiltà contadina Decollatura ore 17.30 presentazione libro “Sogni di polvere” di Salvatore Belcastro;27 agosto – Giardino dell’Hotel Villa delle rose, Carlopoli ore 17.30 presentazione del libro “Rosarno” di Giuseppe Lavorato;29 agosto – Sala Consiglio comunale San Vito sullo Ionio ore 18 – presentazione libro “Ricorda” storia di un semplice partigiano di Franco Araniti. Il Comitato provinciale ANPI sarà inoltre presente al Pride 2019 il 27 luglio a Reggio Calabria; il 23 agosto al Festival delle migrazioni ad Acquaformosa; il 25 agosto alla VII Rassegna di letteratura nazionale a Camigliatello Silano.

Comitato Provinciale ANPI Catanzaro