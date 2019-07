Campo rom a Lamezia Terme – Salvini pronto a sgomberare

Condividi

Anche il ministro dell’interno Matteo Salvini interviene sulla situazione critica che attanaglia la città di Lamezia. Ieri infatti un’enorme fumata nera si è alzata dal campo rom di Scordovillo.

Su Facebook il ministro ha pubblicato un post con scritto: “Dopo l’ennesimo episodio di violenza, l’ultimo si è verificato ieri con un incendio doloso in zona ospedale a Lamezia Terme, lunedì scriverò a tutti i prefetti per avere un quadro dettagliato e aggiornato in tempo reale delle presenze rom nei campi abusivi o teoricamente ‘regolari’ per procedere, come da programma, a chiusure, sgomberi, allontanamento e ripristino della legalità”.