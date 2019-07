Beni culturali: domani Oliverio firmerà le prime due convenzioni

Condividi

Domani, venerdì 12 luglio, alle ore 12.00, presso la Sala Oro della Cittadella regionale, il Presidente Gerardo Mario Oliverio presiederà l’evento di sottoscrizione delle convenzioni degli interventi di recupero e valorizzazione di numerosi attrattori religiosi. Parteciperanno alla firma i Vescovi e i Sindaci dei territori interessati e il Direttore del Segretariato regionale MIBAC Salvatore Patamia.

I beni culturali sono compresi in due progetti strategici all’interno del Piano del valore di circa 72 milioni di euro concertato con il SegretararioMibac per la Calabria.

Un piano elaborato per volontà del Presidente Oliverio che non ha precedenti nella storia della nostra regione, considerati gli investimenti particolarmente cospicui dal punto di vista delle risorse, ma anche per il numero degli interventi previsti (109).

I progetti, di cui domani saranno firmate le convenzioni, si inseriscono in una visione complessiva del governo regionale che ha posto la cultura,i beni culturali e il turismo al centro delle scelte strategiche per lo sviluppo del territorio.

All’incontro, a cui sono stati invitati con i Vescovi anche i Parroci, i Sindaci e gli Amministratori Locali interessati ai progetti, oltre al Presidente Oliverio, parteciperanno per la Regione Calabria anche l’Assessore alle Attività Culturali Maria Francesca Corigliano e il Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Beni culturali Domenicantonio Schiava .

