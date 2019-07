Arte e Città, PromoCatanzaro e Cciaa trasformano il corso in un museo a cielo aperto

Condividi

L’arte, il suo linguaggio e l’integrazione con il territorio come mezzo per renderla fruibile a chiunque: sono questi i principi cardine che hanno ispirato la PromoCatanzaro e quindi la Camera di Commercio di Catanzaro nella realizzazione di un vero e proprio museo a cielo aperto che coinvolgerà le opere di 7 artisti dislocate lungo corso Mazzini. Un’iniziativa nata con l’ausilio della Fondazione Rocco Guglielmo e il supporto del Comune di Catanzaro.

PromoCatanzaro, azienda speciale della Cciaa del capoluogo, ha così allestito la manifestazione che sarà presentata il prossimo 18 luglio alle ore 18:00 nella sede dell’Ente camerale. A seguire, il taglio del nastro e quindi l’inaugurazione della mostra.

«Iquartieri,lestrade,lepiazzediventano,contestidensidisignificato – ha spiegato Francesco Chirillo, presidente di PromoCatanzaro -. Iltuttoinunainterazionechegeneraprofondità,intuizioni,emozioni.Inunasolaparola:nutrimento dell’anima.SecondoWassilyKandinskyl’operad’arteè compostadadueelementi:quellointernoequelloesterno.L’elementointerno, presosingolarmente,èl’emozionedell’animadell’artista.Maquestaemozioneèingradodisuscitarenell’animodicoluicheguardaun’emozionecorrispondente. Ealloragiàpossiamopercepireilsensodiunaoperazioneculturalechehaunriflessoevidentesulvolto,presenteefuturo,diunainteracomunità.Catanzaro, da oggi, può acquisire una sua nuova identità ben precisa».

«Sviluppo del territorio e cultura sono indissolubilmente legati l’uno all’altra – ha aggiunto Daniele Rossi, presidente della Camera di Commercio del capoluogo -. Questa iniziativa, quindi, serve a confermare questo rapporto creando una connessione diretta tra l’arte e la capacità di un territorio di essere attrattivo e quindi di generare crescita e sviluppo. Sono grato a Rocco Guglielmo, presidente dell’omonima Fondazione, per l’impulso e il contributo concreto forniti all’iniziativa. Così come voglio ringraziare Francesco Chirillo per l’entusiasmo messo nella realizzazione di quello che mi auguro possa diventare un evento a cadenza fissa della città di Catanzaro e possa essere ripetuto anche in altre realtà della provincia».