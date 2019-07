Appalti in Calabria, nel 2018 censite 28 opere “incompiute”

Condividi

Sono 28, in Calabria, le opere incompiute censite dalla Stazione unica appaltante della Regione per l’aggiornamento annuale dell’anagrafe nazionale previsto dalla legge 214 del 2011. L’elenco delle opere di carattere regionale, consultabile sul sito istituzionale della Regione, è stato redatto dall’Osservatorio della Sua. Delle 28 opere incompiute censite con riferimento al 2018, in Calabria 7 sono comunque fruibili, mentre per 13 la Stazione appaltante ha riscontrato un uso ridimensionato.

Nell’elaborazione dell’elenco, l’Osservatorio della Sua considera la percentuale di esecuzione dei lavori, che può andare da 0 a salire, tenendo conto di tre tipologie: lavori di realizzazione avviati che risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione; lavori di realizzazione avviati che risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi; lavori di realizzazione ultimati che non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l’opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

Le opere incompiute riguardano soprattutto lavori di costruzione di nuovi alloggi o di recupero e adeguamento di strutture già esistenti, di consolidamento di centri abitati, di realizzazione di strade, piazze, lungomari, palazzetti dello sport, isole ecologiche, l’utilizzo di un bene confiscato quale centro di accoglienza dei migranti, il completamento di una caserma dei carabinieri. Quanto alle stazioni appaltanti, 5 delle incompiute censite dall’osservatorio della Stazione appaltante della Regione riguardano il Comune di Siderno (Reggio Calabria), 4 riguardano l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Aterp Calabria), 3 il Comune di Castrovillari (Cosenza) e uno la Provincia di Cosenza e il Comune di Vibo Valentia: completano l’elenco altri Comuni della Calabria.