Al via domani la XVI edizione del Magna Graecia Film Festival

Tutto pronto per la XVI edizione del Magna Graecia Film Festival dedicata a uno dei più grandi maestri del cinema italiano: il regista calabrese Sergio Leone, autore di documentari indimenticabili a cui lo scrittore, regista, storico del cinema e del teatro Italo Moscati ha dedicato un documentario che verrà proiettato nel corso della serata inaugurale.

L’attrice Euridice Evita Axensarà la madrina della kermesse, fondata e diretta da Gianvito Casadonte, che quest’anno incanterà l’area porto del capoluogo calabrese dal 27 luglio al 4 agosto, la cui conduzione delle serate è affidata, per il secondo anno consecutivo, all’attrice Carolina Di Domenico.

Si parte domani con la Colonna d’Oroper la Promozione del Cinema Italiano nel Mondo, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, a due protagonisti del piccolo e grande schermo italiano: Marco Leonardi, divenuto famoso in tutto il mondo con il film premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” (1988) di Giuseppe Tornatore, e Isabella Ferrari – vincitrice nel 1995 della Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e nel 2012 del Marc’Aurelio d’Argento al Festival internazionale del film di Roma per la miglior attrice – che terrà una masterclass il 27 luglio alle ore 19 presso l’Hotel Perla del Porto.

Da sempre proiettato nella promozione dei registi emergenti del cinema italiano, il Magna Graecia Film Festival apre la sua XVI edizione con la proiezione del film “L’eroe” di Cristiano Anania, che farà il red carpet accompagnato dalle attrici Cristina Donadio e Marta Gastini.

Grande attesa per la serata del 28 luglio: ospite d’onore Christopher Lambert –fra i protagonisti del panorama cinematografico internazionale, famoso in tutto il mondo per aver interpretato il guerriero scozzese Connor MacLeod nel film culto “Highlander – L’ultimo immortale” – che terrà una masterclass il28 luglio alle ore 18 al Supercinemae riceverà la Colonna d’Oro sul palco del Film Festival.Proiezione della seconda serata sarà il film di Paolo Zucca “L’uomo che comprò la luna”.

La giuria, presieduta da Alessandro Genovesi, sarà composta da Claudia Potenza, Chiara Francini, Dino Abbrescia, Dario Bandiera e Nicolas Vaporidis.

Non solo cinema nella storica kermesse che dal 2004 affascina un pubblico che va ben oltre la costa ionica calabrese con volti celebri del grande schermo, masterclass, proiezioni di film e di cortometraggi: dal 28 luglio al 3 agosto si svolgerà, tra Catanzaro e Caminia, la I edizione del Magna Graecia Book Festival.Si tratta di un’iniziativa inedita nel panorama editoriale italiano: un festival letterario interamente dedicato al mondo dello spettacolo ideato da Alessandro e Gianvito Casadonte che hanno affidato la direzione artistica allo scrittore, giornalista e critico letterario Andrea Di Consoli, collaboratore de Il Sole 24 Ore e Il Mattino, autore del programma televisivo “Il caffè di Raiuno”, responsabile delle Teche Rai su RaiPlay e autore di documentari.

Una rassegna letteraria che coinvolge cinema, musica, tv, radio e teatro attraverso presentazioni di libri, incontri e dibattiti con giornalisti, intellettuali e personaggi dello spettacolo italiano. Ospiti il 28 luglio il deejay radiofonico Massimo Cotto, alle 18 presso l’Hotel Perla del PortoconRock live (Mondadori), un volume sui più leggendari concerti rock, e Italo Moscati, alle 19.30 presso l’Hotel Perla del Portocon una monografia su Sergio Leone (Quando i fuorilegge diventano eroi,Castelvecchi).