Al Magna Graecia Film Festival Marco Leonardi, Vinicio Marchioni e Milena Mancini

Divenuto famoso in tutto il mondo con il film premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” (1988) di Giuseppe Tornatore, Marco Leonardi sarà sul palco della XVI edizione del Magna Graecia Film Festival nel corso della serata inaugurale del 27 luglio per ricevere la Colonna d’Oro per la Promozione del Cinema Italiano nel Mondo.

Sul red carpet della kermesse fondata e diretta da Gianvito Casadonte l’attore Vinicio Marchioni, prolifico al cinema quanto in teatro, figura di spicco del piccolo schermo grazie all’interpretazione de “il Freddo” nella serie televisiva “Romanzo criminale” (2008-2010) diretta da Stefano Sollima. Marchioni è protagonista, insieme a Marco D’Amore, del film in concorso “Drive me home” di Simone Catania che verrà proiettato giovedì 1 agosto alle ore 21.30. Ospite del Magna Graecia Film Festival anche l’attrice ed ex ballerina Milena Mancini, nel cast del film in concorso “Ride” di Valerio Mastandrea, che verrà proiettato mercoledì 31 luglio.