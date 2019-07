A Felici & Conflenti l’etnomusicologo di fama internazionale Nicola Scaldaferri

Condividi

Sarà Nicola Scaldaferri, etnomusicologo di fama internazionale, ospite d’eccezione dell’ultima giornata di Felici & Conflenti 2019. Un’edizione particolarmente ricca quella che si conclude oggi, non solo in termini di numeri, ma di qualità artistica e progettuale che non punta soltanto ad accendere i riflettori sul borgo di Conflenti per una settimana.

Ciò che porta avanti il gruppo di ricerca di Felici & Conflenti – ideato da Alessio Bressi e Antonella Stranges – è un tentativo riuscito di mantenere viva la musica e le tradizioni del luogo in un’ottica nuova seguendo al contempo pratiche di ripopolamento culturale e sociale.

Il programma della sesta giornata si apre alle 10.30 in località Ardano, con il laboratorio di “Cucina sociale del Reventino”, un’esperienza multisensoriale che attinge alla tradizione gastronomica di quest’area: il rituale della pasta fatta in casa che dalla preparazione arriva alla condivisione in tavola.

Alle 16.00 in Piazza Chjianiattu spazio ai suoni delle minoranze linguistiche della regione con il seminario/concerto “La polifonia femminile dei paesi arbëreshë” a cura di Nicola Scaldaferri che vedrà la partecipazione del gruppo Lule Sheshi di San Costantino Albanese.

Scaldaferri, etnomusicologo e docente dell’Università degli Studi di Milano, nella sua carriera vanta ricerche importanti condotte insieme a studiosi dal calibro di Steven Feld, per citarne uno. Ha cominciato a effettuare ricerche sulla musica lucana a metà degli anni ’80.

Le sue indagini sono partite dalla tradizione di San Costantino Albanese, il paese arbëreshë di cui è originario, in parallelo con l’attività di suonatore di strumenti tradizionali: i suoni e le immagini della tradizione lucana sono oggi documentati in diverse delle sue pubblicazioni.

Alle 17.30, il borgo si animerà con l’ultima sessione laboratoriale dedicata alle danze e ai suoni della tradizione reventina, parallelamente al workshop dedicato ai bambini “Nella tribù dello Yoga- viaggio intorno al Sole” a Cura di Jessica D’Amato.

La sesta edizione di chiude con la consueta Festa serale: alle 20.00 la Banda Pilusa accompagnerà in musica i Giganti di Sorianello, che sfileranno per le vie del paese invase da mercatini artigianali con prodotti e oggetti tipici conflentesi.

La serata si chiuderà alle 21.00 con l’ultima cena sociale accompagnata dai suonatori del Reventino e dall’attesissimo Ballo del Ciuccio che animeranno l’ultima notte di Felici&Conflenti.