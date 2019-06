Trame.9 Festival dei libri sulle mafie, il programma della IX edizione

Condividi

E’ prevista per giovedì 13 giugno alle 12:00, presso la sala Oro della Cittadella Regionale a Catanzaro, la presentazione del programma della IX edizione di Trame.9 Festival dei libri sulle mafie, manifestazione organizzata dalla Fondazione Trame e dall’Associazione Antiracket Lamezia Onlus, che quest’anno avrà come tema Voi che vivete sicuri… Il festival si conferma come il più importante appuntamento italiano dedicato alla legalità e alla lotta alla mafia, attraverso i libri, la cultura e la partecipazione.

Alla presentazione saranno presenti Maria Francesca Corigliano, Assessore alla Cultura della Regione Calabria, Gaetano Savatteri, Direttore artistico di Trame 9, Maria Teresa Morano, Coordinatrice regionale Associazioni Antiracket Calabresi e componente del CdA della Fondazione Trame, e Armando Caputo, Presidente della Fondazione Trame. Durante l’incontro saranno illustrate le più importanti novità dell’edizione 2019, attesa dal 19 al 23 giugno a Lamezia Terme.