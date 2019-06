Summer Arena, il 17 agosto arriva Gemitaiz

Condividi

Tra le date della programmazione della Summer Arena il mese di agosto riserverà quest’anno anche un appuntamento imperdibile per gli amanti del rap. Il 17 agosto infatti, l’area gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese al campo Marino di Soverato, avrà come protagonista sul palco Gemitaiz.

Trentenne romano, Gemitaiz grazie a una poetica unica, un flow unico, tematiche e personalità da vendere in poco tempo è diventato un nome di riferimento del genere in Italia. Nel 2012 dopo la firma per Tanta Roba Label, Gemitaiz presenta il suo primo album ufficiale da solista, “L’Unico Compromesso”, subito 1° nella classifica di iTunes. Nel 2014 pubblica assieme a MadMan l’album “Kepler” per Tanta Roba/Universal Music Italia. Dopo il primo posto in classifica FIMI GFK, l’album “Kepler” ottiene dopo due mesi il riconoscimento Disco d’oro. Stesso riconoscimento per il singolo “Blue Sky”. Nel 2016 arriva il grande successo con l’album “Nonostante tutto” che spazza via tutti i risultati precedenti: Disco d’oro per le vendite in sole due settimane dall’uscita. Anche i due singoli “Bene”/”Scusa” vengono certificati oro. Nello stesso anno il disco viene ripubblicato nella nuova versione doppio cd “Reloaded” (Inediti, Rarità, Live e Remix). L’ultima fatica discografica di Gemitaiz è “Davide” (Tanta Roba Label/Universal Music Italia), al primo posto della classifica dei dischi più venduti nelle prime due settimane dalla sua uscita ed è stato certificato Disco di Platino. Il disco è tra i primi 10 album più venduti del 2018 secondo la classifica FIMI Gfk. L’edizione Deluxe con doppio CD contiene il bonus disc “QVC Collection”, che raccoglie brani inediti contenuti nei 7 mixtape della serie “Quello che vi consiglio”, in gran parte mai pubblicati finora su supporto fisico.

Oltre ai brani del suo ultimo disco “Davide”, l’artista porterà live in tutta Italia e pure a Soverato, anche i brani contenuti nel nuovo mixtape “QVC8”, ottavo capitolo della saga ormai cult sul web.