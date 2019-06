Sellia, insediato il consiglio comunale. Prima seduta in piazza

Condividi

Insediato il consiglio comunale di Sellia, dopo il rinnovo degli organismi amministrativi lo scorso 26 maggio, che ha registrato l’elezione del sindaco uscente Davide Zicchinella con un ampio consenso (242 voti).

Partita, quindi, ufficialmente la terza amministrazione di Zicchinella che è anche consigliere provinciale di Catanzaro. Presentata la giunta formata da Vincenzo Aristotele Sei, nel ruolo di vice sindaco e Valentina Zicchinella, assessore; Antonio Merante capogruppo. Subito dopo il Consiglio Comunale si è tenuta la prima riunione della prima Giunta Comunale allargata al gruppo consiliare e politico. “Ho scelto di convocare e tenere la prima riunione di Giunta in piazza – afferma Zicchinella -. Le riunioni di giunta saranno sempre aperte e partecipate dal gruppo consiliare e politico, anche perché ad ogni consigliere è stata formalizzata una delega e, come promesso in campagna elettorale, porteremo avanti un grande lavoro collegiale e di squadra. Vedo nella mia giovane Squadra tanto entusiasmo, voglia di fare, impegno e passione”. La squadra amministrativa, infatti, è anagraficamente la più giovane che la storia del paese ricordi: età media 27 anni. .” Io ho creduto davvero in loro – conclude Zicchinella -. Nella il nostro vicesindaco ha 34 anni, una ragazza di 22 anni assessore e tre consigliere donne di 29, 29 e 25 anni. Cresciamo ancora insieme per la nostra Sellia”.