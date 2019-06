Ha perso il controllo del trattore e si è lanciato dal mezzo per evitare conseguenze più pesanti: per queste ragioni un uomo di 67 anni è rimasto ferito nel Catanzarese.

L’incidente si è verificato a Simeri Crichi. L’anziano è stato trasportato all’ospedale Pugliese in elisoccorso. Avrebbe riportato varie ferite alla schiena ma non sarebbe in pericolo di vita.