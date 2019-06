Pentone: l’estate è comincia con sport, musica e ambiente

Condividi

L’estate di Pentone è cominciata all’insegna dell’allegria e dello sport, ma anche del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente, con tre eventi che hanno coinvolto i cittadini, con la partecipazione del Comune e delle associazioni locali.

Mercoledì 26, alle ore 21 presso l’anfiteatro comunale, va in scena lo spettacolo teatrale ‘Sopra le nuvole’, allestito da Edizione straordinaria – Scuola di teatro “Enzo Corea”, con la direzione artistica di Salvatore Emilio Corea, in memoria di Antonio Caiazza, con il patrocinio del Comune di Pentone. La pièce rientra nel XIV festival del teatro dei bambini ‘Tra le Nuvole e le Favole’.

Questa mattina, i cittadini, insieme al sindaco Vincenzo Marino e ai consiglieri, si sono ritrovati di buon mattino per la terza giornata ecologica. Fin da subito, la nuova amministrazione comunale ha dato priorità al territorio e al coinvolgimento di tutti, per dare decoro al paese e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. Per la seconda giornata ecologica, inoltre, Pentone ha aderito all’iniziativa Greentour, partita da Torino.

Ieri sera, la festa della musica si è tenuta anche a Pentone, dove si sono avvicendati cantanti e scuole di ballo. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Pentone, con il patrocinio del Comune e dell’UNPLI. Ha partecipato anche la Banda musicale ‘Città di Pentone – 1888’.

Giovedì, gli appassionati di ciclismo hanno percorso le vie e i sentieri sterrati di Pentone e delle frazioni in notturna, lungo un percorso suggestivo attraversato in mountain bike. All’arrivo, i ciclisti sono stati accolti in modo festoso. Il giro è stato organizzato dall’associazione sportiva Maverix e dal Comune di Pentone, con il patrocinio del Comitato provinciale di Catanzaro del Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale).