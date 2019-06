“La Calabria cambia passo” -Più vivibilità e servizi nei comuni calabresi

Condividi

Domani, venerdì 7 giugno, con inizio alle ore 9.30,presso la sala riunioni al XII° piano della Cittadella regionale si terrà il Seminario “Una logistica urbana sostenibile. Più vivibilità e servizi nei comuni calabresi”.

Durante il Seminario il Vicepresidente della giunta regionale e Assessore alla logistica Prof. Francesco Russo illustrerà le fasi successive alla pubblicazione della Manifestazione di interesse in materia di City Logisticsche hanno portato alla stipula, in corso, delle convenzioni per l’avvio della realizzazione di interventi di logistica urbana in alcune città calabresi.

Tali interventi possono diventare di riferimento per le altre città calabresi e per eventuali ulteriori programmi di finanziamento della Regione.

Il Seminario, che vedrà la partecipazione anche del Prof. Russell Thompson dell’Università di Melbourne, uno dei massimi esperti in materia di mobilità urbana sostenibile, sarà un momento di valutazione e di confronto sia sui recenti sviluppi scientifici in materia di logistica urbana, che sono di riferimento per la realizzazione di città sostenibili e vivibili, siasull’attività in corsodella Regione per il finanziamento dei progetti in alcune città calabresi.

Il Seminario, dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali, prevede due sessioni.

Nella prima,di carattere prettamente scientifico, è previsto l’intervento del Prof. Thompson con un tutorial dal titolo Modelling city logisticsusing innovative technologies.

Il Prof. Thompson illustrerà gli scenari sin qui prospettati e le loro ricadute applicative.

A seguire sono previsti gli interventi del Prof. Francesco Russo e di altri docenti delle università calabresi.

Nella seconda sessione, di carattere tecnico-applicativa, interverranno l’ing. Giuseppe Iiritano, dirigente della Regione Calabria, gli esperti ing. Trecozzi e arch. Cozza D’Onofrio e i rappresentanti dei comuni di Reggio Calabria, Rende e Vibo Valentia, ammessi ai finanziamenti, che illustreranno i loro progetti.Concluderà i lavori il Presidente della Regione Mario Oliverio.

Durante la sessione scientifica del seminario il Prof. Russotratterà dei Target internazionalie della realizzazione della City logistics; il Prof. Festa del Sistema per la pianificazione della mobilità urbana; il Prof.Vitetta del Progetto dei servizi di trasporto con veicoli elettrici; il Prof. Rindonedei Piani europei per la smart city; il Prof. Musolino della Mobilità delle merci e delle risorse energetiche