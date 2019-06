In fiamme cassoni rifiuti ditta nautica. Rogo spento dopo ore

Condividi

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato, nella notte, a Roccelletta di Borgia, due cassoni posti nel piazzale esterno di un’azienda specializzata nella produzione di imbarcazioni.

A bruciare sono stati, in particolare, rifiuti di vario genere tra resine e scarti industriali connessi con la produzione dell’azienda. L’intervento di alcune squadre e di due automezzi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro è servito a circoscrivere e ad estinguere il rogo evitando anche il propagarsi verso la struttura produttiva. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore e sono state rese difficoltose dal fumo denso e acre scaturito dalla combustione del materiale contenuto nei due cassoni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Accertamenti sono in corso per stabilire l’esatta origine dell’incendio. Al momento nessuna pista viene esclusa. (ANSA)