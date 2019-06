Condividi

È morta la ragazza lametina in coma dopo un intervento di rinoplastica in una clinica di Formia. Come riportato anche da Il Messaggero, Mariachiara Mete, 21 anni, è stata ricoverata lunedì in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, dove è stata trasferita da Formia in eliambulanza.

Durante l’intervento al naso, la giovane ha avuto un arresto cardiaco. La ragazza, in rianimazione da una settimana, non si è svegliata più dal coma.