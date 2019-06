Godano (Marlene Kuntz) a Trame.9: “Musica può aiutare contro sovranismi e populismi”

Condividi

Musica contro le mafie è il titolo dell’appuntamento con Cristiano Godano (Marlene Kuntz) ed Eman sul palco di Trame.9, festival dei libri sulle mafie. – Le parole e la musica possono cambiare le cose? “In un mondo ideale, sarebbe bello, ma se fosse ideale non ci sarebbe bisogno di cambiare le cose in meglio perché sarebbe già tutto a posto.

Io ritengo che l’attualità sia un incubo, e non penso solo alle mafie, ma a tutto ciò che sta accadendo nel mondo, e quindi credo sia giusto che i cantanti aiutino la gente a riflettere per evitare di prendere delle derive disarmanti che sono lì lì per diventare ufficiali. Mi riferisco ai sovranismi, ai nazionalismi ai populismi, egoismi, divisioni del mondo, tensioni, possibili guerre e fascismi”.