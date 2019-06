Domani a Maida si parlerà dei risultati raggiunti nel comparto agroalimentare

Condividi

“Il comparto agroalimentare è un settore trainante dell’economia delle nostra regione in cui, in questi cinque anni, la Calabria ha decisamente cambiato passo”.

E’ quanto afferma il presidente della Regione Mario Oliverio che domani, giovedì 6 giugno, concluderà i lavoridel secondo evento programmato dalla Giunta regionale per presentare ai calabresi i risultati di cinque anni di governo nei vari settori della vita della nostra regione.

Tema dell’incontro sarà“La Calabria cambia passo. Il ricambio generazionale in agricoltura”e si terrà, a partire dalle ore 15.00, presso l’agriturismo Costantino di località Donnantonio di Maida (Cz).

“Dopo aver presentato a Lamezia i risultati e lo stato di attuazione del Por Calabria 2014-2020 e del Patto per lo sviluppo della Calabria -prosegue Oliverio- domani presenteremo i risultati realizzati nel comparto agroalimentare.Il ricambio generazionale in agricoltura è sempre stato uno degli obiettivi principali el sottoscritto e della giunta regionale. In questi anni abbiamo lavorato sodo ed oggi possiamo dirci soddisfatti dei risultati raggiunti in questo importante settore. Abbiamo già insediato 1113 giovani agricoltori che hanno ampiamente dimostrato la volontà di ritornare ai lavori legati alla terra.Dopo aver studiato hanno il sacrosanto diritto di avere la possibilità di realizzare i propri progetti imprenditoriali in Calabria. Non ci accontentiamo e non ci fermeremo qui. Stiamo lavorando, infatti, per insediarne altri mille”.

“In questi anni -aggiunge il presidente della Regione- abbiamo decisamente invertito il trend e imboccato la strada giusta. Le nostre produzioni stanno conquistando spazi e mercati nazionali ed internazionaliimportanti. L’export è cresciuto. C’è ancora tanto da fare, ma noi ce la metteremo tutta per raggiungere altri traguardi positivi. Il protagonismo degli agricoltori sul territorioè, a nostro parere, la chiave giusta per costruire una nuova prospettiva di crescita e di sviluppo della nostra terra”.

Oliverio esprime soddisfazione anche per i risultati raggiunti dal PSR Calabria 2014/2020 e degli obiettivi di spesa realizzati“Il PSR gode di ottima salute – conclude il Presidente – I dati ufficiali diramati da Agea Coordinamento qualche settimana fa hanno confermato, infatti, che siamo la seconda Regione dopo il Veneto per la capacità di spesa comunitaria, con il 40.61% di spesa già sostenuta, e che abbiamo azzerato il rischio di disimpegno automatico dei fondi al 31 dicembre 2019 con ben sette mesi di anticipo. “La Calabria cambia passo” è, quindi,non un annuncio di promesse e cose da fare, ma il racconto di ciò che concretamente stiamo realizzando”.

L’iniziativa di domani, dopo i saluti del Sindaco di Maida Salvatore Paone, sarà introdotta dal Consigliere regionale delegato all'”Agricoltura” Mauro D’Acri, che illustrerà i risultati e lo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020. A seguire, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari e Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 Giacomo Giovinazzo, presenterà uno spaccato di quanto è stato fatto e quanto si sta facendo nell’attuale programmazione dei fondi comunitari, per favorire l’insediamento dei giovani agricoltori calabresi, promuovere l’innovazione e la competitività, l’incremento occupazionale e la produttività delle aziende.

Alla conventionparteciperanno anche alcuni giovani agricoltori calabresiche sono stati supportati nel proprio investimento dalle risorse comunitarie che racconteranno le loro esperienze e i rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali: Franco Aceto per Coldiretti Calabria, Alberto Statti per Confagricoltura, Nicodemo Podella per Cia Calabria, Luigi Iemma per Copagri Calabria e Giuseppe Mangone per Anpa Calabria.