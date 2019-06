Delizie di Calabria vola a New York per il Summer Fancy Food show

Condividi

L’azienda calabrese Delizie di Calabria sarà presente con le sue specialità alla 65esima edizione del Summer Fancy Food Show che si svolgerà a New York dal 23 al 25 Giugno.

L’evento è promosso dalla Fancy Food Association, associazione fondata nel 1952 a New York per fornire strumenti e conoscenze atte a sostenere le aziende in un mercato in continua evoluzione. Una vetrina importante per il settore alimentare in Nord America che mette in connessione aziende ed importatori provenienti da tutto il mondo.

Un’occasione unica per far emergere ancora una volta la Calabria e la sua millenaria cultura gastronomica da sempre al centro dell’attenzione dell’azienda calabrese. In 30 anni di attività l’obiettivo principale è sempre stato quello di recuperare il meglio della tradizione alimentare contadina calabrese, producendo specialità gastronomiche genuine con i metodi artigianali.

Delizie di Calabria porterà come sempre con sé il suo peperoncino 100% calabrese per presentare la nuova linea di prodotti a base di peperoncino biologico. È la prima azienda agroalimentare in Calabria a certificare l’origine delle sue materie prime, grazie all’ente italiano di certificazione Check fruit per la rintracciabilità di filiera certificata. Il simbolo della cultura calabrese arriva dai campi alle tavole di tutto il mondo per raccontare la storia e le tradizioni della Calabria che ci piace di più. Quella fatta di eccellenze come il buon cibo da riscoprire e valorizzare, e da sapori antichi che sono straordinari giacimenti di ricchezza culturale.