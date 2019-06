De Magistris denuncia:’Non mi ha fermato la ndrangheta, hanno confermato i corrotti’

Condividi

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha alle spalle una carriera da magistrato, anche in Calabria.

Ospite di Piazza Pulita, in onda su La 7, ha denunciato come a mettergli i bastoni tra le ruote non sia stata la criminalità organizzata, ma un sistema che non gli ha consentito di di smascherare i rapporti tra ndrangheta, massoneria e politica.

Ci ha tenuto a precisare che forse ha pagato il fatto di aver indagato su un ampio arco politico, perché quando si indaga solo su una parte se ne trova sempre un’altra disposta a offrire appoggio.

Accuse pesanti anche nei confronti di Napolitano.

