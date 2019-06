Da Lamezia Tereme Air Transat raddoppia i voli per Toronto

Condividi

Air Transat raddoppia i Voli Diretti da Lamezia-Toronto. Lo annunciano in una nota congiunta Sacal e Air Transat. Il primo volo riparte da Lamezia mercoledì 19 giugno, il nuovo secondo Volo Diretto parte venerdì 21 giugno, operati con un Airbus A330 configurazione di due classi Club e Economy. I Voli Diretti – informano – rappresentano l’unico collegamento dalla Calabria verso il Canada, e sarà operativo 2 volte alla settimana mercoledì e venerdì da Lamezia a Toronto e il martedì e giovedì da Toronto a Lamezia. Operano, inoltre, i Voli in Connessione fino a Vancouver Lamezia-Toronto-Vancouver.

“Air Transat raddoppia i Voli Diretti nel 2019 tra Lamezia e Toronto, passando da uno a due voli settimanali – commenta Tiziana Della Serra, Marketing & Sales Director Air Transat Italy e si consolida sempre di più in Calabria incrementando la sua offerta. Inoltre, da quest’anno infatti Air Transat offre 2 Voli in Connessione fino a Vancouver, via Toronto. Toronto e Vancouver sono facilmente accessibili dalla Calabria”. I voli sono operati con A330 configurati in 2 Classi: Club e Economica. I livelli Tariffari di Classe Economica sono stati ulteriormente ampliati con l’introduzione delle Tariffe Branded che offrono ai passeggeri la possibilità di scegliere la soluzione più vantaggiosa per prezzo e servizi inclusi: Eco Budget: Tariffa include Solo 1 Bagaglio a Mano, non è modificabile; Eco Standard: è la Tariffa che include 1 Bagaglio in Stiva , Posto Standard ed è modificabile e cancellabile con penalità; Eco Flex è la Tariffa che include 2 Bagagli in Stiva, qualsiasi Posto , è modificabile senza penalità.

“Il collegamento diretto con Toronto è il fiore all’occhiello del nostro aeroporto – dichiara il Presidente della Sacal, Arturo De Felice – che conferma, la vocazione internazionale dello scalo. L’incremento delle frequenze di Air Transat, nel corso della stagione estiva 2019, testimonia non solo l’interesse verso la qualità dei servizi erogati e il nostro costante impegno nel consolidare il rapporto commerciale, ma una sempre maggiore attenzione dell’utenza incoming e outgoing. È nostro auspicio – commenta ancora De Felice – che il Canada diventi ben presto una destinazione non solo turistica ma anche business, tale, pertanto, da soddisfare una domanda crescente di collegamenti per tutto l’anno”.