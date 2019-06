Chiesa non accessibile ai disabili – Protestano i fedei nel Catanzarese

Condividi

A Petronà, piccolo centro della Presila Catanzarese, un’intera comunita’ sta protestando da alcuni giorni, fino a promuovere un flash mob sulle ripide gradinate che consentono l’ingresso dall’unica porta disponibile della chiesa.

La chiesa è inaccessibile per i diversamente abili. Tante le storie di cittadini che non riescono ad entrare nel luogo di culto: dalla bambina diversamente abile che per la sua Comunione dovra’ essere portata in braccio, insieme alla sua carrozzina, all’anziano deceduto senza poter entrare nella chiesa del suo paese, eppure nulla e’ servito ad oggi per smuovere le “regole rigide” imposte dalla Soprintendenza.

A guidare la protesta popolare c’e’ il parroco don Giorgio Rigoni, veneto di origine ma ormai adottato in terra di Calabria da circa trent’anni.

Il parroco ha chiamato a raccolta i fedeli, si sono raccolti i soldi per realizzare un’entrata secondaria idonea, ma da tre anni la Soprintendenza per i beni culturali continua a dare parere negativo.

La Soprintendenza ritiene che la realizzazione di una entrata secondaria modificherebbe la facciata della vecchia chiesa realizzata in pietra, proponendo in alternativa anche un montascale. Tesi respinte da parroco e fedeli: “Mi viene difficile – ha detto il sacerdote – comprendere la posizione della Sovrintendenza di Cosenza. Non mi spiego tanta insensibilita’ dinanzi ad anziani, ammalati e diversamente abili che non possono entrare nel nostro luogo di culto. C’e’ ignoranza? C’e’ malafede?”.