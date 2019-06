Catanzaro – Grande attesa per l’evento musicale ‘Duettango’

Condividi

La Calabria, così come l’Italia tutta ha fame di musica, sono tantissimi i ragazzi che studiano musica e che si interessano alla musica Classica e al Jazz, così come sono molti gli appassionati che però non riescono a coltivare ed ampliare la loro passione per mancanza di eventi. Il Direttore del Conservatorio di Musica Tchaikovsky di Nocera Terinese (cz) continua con grande forza e determinazione ad investire sul territorio calabrese e dopo una stagione intensa di Grandi Eventi realizzati nella città capoluogo conclude la Rassegna con un appuntamento di grande rilievo. A Catanzaro, il sogno di Astor Piazzolla è stato affidato al quintetto del M° Filippo Arlia e alla voce di Silvia Mezzanotte, per 10 anni solista dei Matia Bazar. Astor Piazzolla è conosciuto come una delle più grandi espressioni artistiche al mondo. Le contaminazioni di musica classica e jazz nel tango tradizionale, perfezionano il ritmo di Buenos Aires e ne rivoluzionano i suoi concetti per sempre. “Duettango” vuole essere così un omaggio a El Gato (come era chiamato Piazzolla per la sua abilità e ingegno), all’argentino di sangue pugliese e toscano, che sbaragliò le regole con l’introduzione di nuovi strumenti solitamente esclusi al Tango.

Lo spettacolo “Duettango” è un’intuzione del più giovane direttore d’orchestra d’Italia, il M° Filippo Arlia, che ha già diretto orchestre in trenta Paesi nel mondo. Le sue qualità di pianista combinate al fascino e alla magia del bandoneon di Cesare Chiacchiaretta – tra i migliori interpreti al mondo dello strumento del Tango – unisce sin da subito la critica e cattura l’attenzione del pubblico.

Il duo – punto di riferimento nel panorama concertistico internazionale – ha tenuto più di duecento concerti in Europa e in America e, nel 2015, si esibisce nella sede concertistica tra le più prestigiose al mondo, La Carnegie Hall. Nel 2017 – in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Astor Piazzolla – “Duettango” diventa un disco Foné Records, presentato nel palazzo del Quirinale – in diretta su Rai Radio3 – e accompagnato dall’entusiasmo dalla critica specializzata, riceve due prestigiosi riconoscimenti, il “Piazzolla Award” e l’ “Orpheus Award 2018”.

“Duettango” il prossimo 29 giugno alle ore 21 si esibirà a Catanzaro, presso il Complesso Monumentale San Giovanni con un quintetto tutto italiano (la sintesi musicale più duratura di Astor Piazzolla) vedrà al violino Giovanni Zonno, al contrabbasso Enrico Corapi, alla chitarra elettrica Salvatore Russo. Ad intepretare il grande poeta del tango Horacio Ferrer nonchè paroliere uruguayano di Astor Piazzolla, sarà invece Silvia Mezzanotte. La solista dei Matia Bazar per la prima volta interpreterà alcuni tra i più belli capolavori di Piazzolla, Balada para un loco, La Ultima Grela e Yo soy Maria.

Un Evento da non perdere, la partecipazione al Concerto è gratuita