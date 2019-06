Catanzaro – Disagi idrici in alcune zone in città

Condividi

Per un’improvvisa rottura di un tratto di condotta idrica in via De Gasperi, all’altezza della scuola Aldisio, è stata interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nell’area compresa fra via Luigi Rossi e via Indipendenza.

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che gli interventi di riparazione sono partiti da qualche ora e che la normalizzazione del servizio dovrebbe avvenire entro la mattinata di oggi, lunedì 17 giugno.