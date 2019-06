Catanzaro, dirigenti e amministratori del Pd autoconvocano la direzione provinciale

Condividi

In 38 tra dirigenti ed amministratori del Pd di Catanzaro hanno deciso di scrivere una lettera aperta al Segretario Nazionale PD, On. Nicola Zingaretti, per conoscenza anche al Commissario Regionale, Stefano Graziano, ed al Segretario Provinciale, Gianluca Cuda.

Questi, nella missiva, lamentano l’annullamento della riunione della federazione provinciale prevista per ieri, dopo che – dicono i democratici – “lo stesso organismo è da mesi che non viene convocato; che non è la prima volta che il Segretario convoca e diserta riunioni da lui stesso convocate, e che tutto ciò ha provocato un forte disagio politico anche e soprattutto in relazione agli importantissimi impegni a cui il partito è chiamato nei prossimi mesi”.

Il testo della missiva.

“I sottoscritti componenti la direzione provinciale del Partito Democratico di Catanzaro: Ringraziano il Segretario Nazionale Nicola Zingaretti, il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, la Giunta regionale, tutti i rappresentanti istituzionali ai vari livelli, le associazioni, i movimenti per la partecipazione alla manifestazione nazionale per il Sud indetta dal Sindacato Unitario al quale esprime profonda gratitudine per avere rilanciato con forza la centralità dello sviluppo del Mezzogiorno nella stagione nella quale trova forza la pericolosa deriva che punta all’autonomia differenziata che deve essere contrastata con determinazione e con ogni iniziativa di mobilitazione che arresti il velato obiettivo di una nuova, strisciante e pelosa secessione; ritengono ineludibile, all’indomani del congresso nazionale del Partito, ripartire anche da un forte radicamento organizzativo che recuperi una nuova capacità di rappresentanza delle aspettative e delle ansie dei territori incrociando i bisogni delle classi più emarginate, dei nuovi poveri, dei giovani non occupati, delle donne, degli anziani, dell’imprenditoria virtuosa e delle categorie produttive con un rinnovato e stretto rapporto con il mondo dei Lavoratori e delle sue rappresentanze; all’interno di questo disegno generale e complessivo di rilancio della proposta del Partito Democratico, asse centrale di qualsiasi alternativa all’attuale Governo del Paese ed ad ogni livello territoriale in Calabria, occorre conferire piena forza e convinto, rinnovato sostegno alla vasta ed ampia azione riformatrice, di bonifica amministrativa, che ha saputo interpretare l’attuale Governo regionale guidato da Mario Oliverio che ha riportato la Calabria fuori dall’isolamento e dalla più cupa marginalizzazione registrata all’avvio dell’attuale esperienza di governo per effetto di una pesantissima eredità lasciata dal centrodestra e che pone, oggi, la nostra Regione tra quelle più avanzate sul terreno della crescita complessiva, con punte di eccellenza su alcuni settori strategici quali l’investimento dei fondi comunitari, di quelli dell’agricoltura, dello sviluppo complessivo delle aree interne e dei piccoli comuni, dell’intero sistema dei trasporti su ferro, del sistema aeroportuale, di quello legato allo sviluppo del Porto di Gioia Tauro e della portualità calabrese, del potenziamento senza precedenti del sistema della formazione scolastica, universitaria e post universitaria, della bonifica ambientale, del rilancio con cospicui investimenti sui beni naturali e culturali che consentono oggi al Presidente Mario Oliverio ed alla sua Giunta regionale di offrire ai Calabresi le risultanze insperate di quattro anni di intenso e duro lavoro amministrativo e politico che possono costituire il terreno irrinunciabile per chiedere ai calabresi la conferma di un impegno fecondo e largamente positivo; Considerato inoltre che la riunione provinciale della federazione di Catanzaro convocata per lunedì 25 giugno è stata annullata motu propriu e inspiegabilmente rinviata a data da destinarsi; Considerato ancora che lo stesso organismo è da mesi che non viene convocato; Che non è la prima volta che il Segretario convoca e diserta riunioni da lui stesso convocate, e che tutto ciò ha provocato un forte disagio politico anche e soprattutto in relazione agli importantissimi impegni a cui il partito è chiamato nei prossimi mesi. I sottoscritti componenti, per queste ragioni pertanto, si autoconvocano per venerdì 5 luglio ore 18.00 presso la sede del PD regionale, al fine di individuare tutte le necessarie iniziative politiche di intesa con l’assemblea provinciale ed i segretari di circolo e le rappresentanze istituzionali locali per concorrere al più generale rilancio del partito e colmare l’inaccettabile vuoto politico ed organizzativo”.

Firme componenti della Direzione Provinciale PD

Antonio Iamello

Bongarzone Amelia

Michele Drosi

Tonino Sorrentino

Battista Paola

Pasquale Mancuso

Elisa Sacco

Maurizio Caligiuri

Elisa Sestito

Ivan Frustagli

Walter Matozzo

Lucia Minerva

De Francesco Maria Antonietta

Giuseppe Franzè

Davide Rubino

Donato Veraldi

Benedetta Primerano

Mariateresa D’Agostino

Debora Chirico

Antonio Voci

Roberto Giorla

Mariarita Galati

Patrizia Maiello

Luigi Le Pera

Iapello Domenico

Passafaro Salvatore

D’Arro’ Alberto

Lippelli Giovanni

Enzo Bruno

Coniglio Lucia

Giuseppe Ussia

Angela Robbe

Mazzei Attilio

Barbanti Sebastiano

Viola Giovanna

De Sensi Gabriella

Cosentino Paolo

Nicola Ramogida