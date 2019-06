Catanzaro: depuratore di Lido, sabato 15 giugno iniziativa pubblica dei 5 Stelle

A proposito delle condizioni del depuratore di Catanzaro Lido, su iniziativa degli attivisti catanzaresi il Movimento 5 Stelle terrà un incontro pubblico il prossimo sabato 15 giugno, alle ore 18 presso la fine del lungomare locale, vicino alla foce del fiume Corace.

Interverranno i parlamentari M5S Bianca Laura Granato, Paolo Parentela e Giuseppe d’Ippolito, con una relazione tecnica del legale Roberto Colosimo e il ruolo di moderatore affidato a Francesco Mardente, entrambi del Meet Up pentastellato catanzarese. «Parleremo – anticipano i tre parlamentari – di una vicenda che si trascina da troppo tempo, di un caso irrisolto che rappresenta un guaio serio per la comunità, l’ambiente e la salute pubblica, di una lunga storia di insipienza e incapacità politica che ha suscitato sdegno e indignazione a vari livelli, peraltro con ulteriori pesanti riflessi perché inserita in un’ampia procedura di infrazione della commissione Ue, che potrebbe determinare, anche per le responsabilità del dirigente regionale di competenza, Domenico Pallaria, una condanna nei confronti dello Stato al pagamento di una sanzione milionaria». «Daremo conto – concludono i parlamentari M5S – delle nostre attività e proposte al fine di determinare una svolta nella gestione di questo problema da parte delle istituzioni regionali e comunali».