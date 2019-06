Catanzaro – Defilippo riconfermato presidente di Federfarma

Condividi

Vincenzo Defilippo è stato confermato per un nuovo triennio alla presidenza di Federfarma Catanzaro. E’ l’esito della riunione con cui ieri si è insediato il consiglio direttivo dell’associazione provinciale, rinnovato sabato e domenica scorsi dall’assemblea elettiva degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo, per questo nuovo mandato, è così composto:

Presidente: dott. Vincenzo Defilippo

Vice Presidente: dott. Luciano Leone

Segretario: dott. Stefano Raspa

Tesoriere: dott. Santi Salvatore Apollo

Consiglieri: dott. Riccardo Durante, dott. Vitaliano Corapi, dott. Danilo Triminì.

Rappresentante Rurale: dott.ssa Maria Cristina Murone.

“E’ doveroso, innanzitutto, ringraziare il Consiglio Direttivo e tutti gli altri colleghi che mi hanno sostenuto.Anche per questo nuovo mandato – ha dichiarato Defilippo – tutto il consiglio avverte il dovere di continuare a tutelare i diritti degli iscritti all’Associazione, nello sforzo di facilitarne il delicato compito.

Il futuro presenta molte incertezze, anche perché la situazione economica generale, non solo della nostra Regione ma di tutto il Paese, è ancora irta di difficoltà.

In una tale cornice, tutt’altro che rosea, saremo chiamati a negoziare con una controparte pubblica, sempre più esigente, i nostri servizi, a partire da quelli che saranno oggetto della nuova Convenzione nazionale farmaceutica.

Per questo motivo ritengo doveroso continuare ad assicurare alla categoria la mia più ampia collaborazione in quella veste di Presidente di Federfarma Catanzaro che ricopro da anni grazie alla fiducia dei colleghi titolari, nel corso dei quali abbiamo visto, seppur con grandi fatiche e grazie ad un assiduo impegno di tutti, crescere la farmacia assumendo, in tal modo, presso i nostri concittadini una considerazione sempre più grande e profonda”.

“Ringrazio ancora tutti per la fiducia accordata- commenta Defilippo; siamo tutti pronti a lavorare per un altro triennio con l’obiettivo di rafforzare la farmacia del territorio e darle sempre nuovi contenuti.

In conclusione, sono certo che la rete delle farmacie e i professionisti che in esse vi operano hanno tutte le potenzialità per consolidare il proprio ruolo primario nell’ambito del Servizio Sanitario e Federfarma Catanzaro, attraverso i suoi rappresentanti e associati, moltiplicherà i propri sforzi per assicurare il conseguimento di tutti questi importanti obiettivi.

L’auspicio mio e dei colleghi è che le Autorità competenti, e mi riferisco soprattutto ad ASP e Regione, condividano i nostri sforzi e facciano tutto ciò che è in loro potere per valorizzare appieno le nostre grandi potenzialità”.