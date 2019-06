Ance Catanzaro lancia il nuovo sito web

Condividi

Sul portale nazionale Ance da oggi è disponibile il nuovo sito di Ance Catanzaro (www.catanzaro.ance.it). Il sito, grazie ad una nuova impostazione grafica, consente una facile consultazione dei contenuti e risulta fortemente intuitivo e diretto ad offrire contenuti più fruibili in linea con le aspettative e le specificità delle imprese di costruzioni.

“Siamo molto soddisfatti del nostro nuovo sito. Su www.catanzaro.ance.it – dichiara Luigi Alfieri, presidente di Ance Catanzaro- è possibile trovare aggiornamenti sulle normative, guide pratiche, video, dossier tematici, opportunità di finanziamento, bandi ed avvisi, corsi di formazione, seminari tematici, gli appuntamenti, le ultime notizie, le convenzioni, un po’ di storia dell’Associazione. Attraverso il rinnovato layout di visualizzazione – sottolinea Alfieri- il nuovo sito rappresenta un’interfaccia più chiara e funzionale, coerente con le esigenze degli utenti, e pone in evidenza i temi prioritari, consentendo ricerche più articolate e flessibili“.

Tra le maggiori novità si segnala la “home page”, vera e propria pagina di lavoro, in cui saranno rilevate le principali tematiche di interesse locale delle imprese e i principali eventi associativi sul territorio, nonché le iniziative in termini di formazione, informazione e cultura d’impresa degli Enti Bilaterali.

Uno spazio fisso, sempre in home page, è riservato alle professionalità della Struttura, in modo da creare un rapporto sempre più stretto, fra associazione e soci, per aumentare la conoscenza dei molteplici servizi offerti e delle competenze a disposizione.

Sul sito sono presenti inoltre diversi banner che consentono un semplice collegamento con tutti i siti d’interesse.

“La maggiore attenzione allo stile comunicativo ed alla varietà delle notizie fornite, che saranno rese completamente pubbliche e pertanto disponibili a tutti i visitatori, rendono il nostro nuovo sito – afferma Luigi Alfieri – punto di riferimento per l’intera filiera delle costruzioni che avrà a disposizione uno strumento di informazione moderno, rapido ed efficace“.