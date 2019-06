Al Politeama la presentazione del libro di Adriana Lopez

Condividi

Giovedì 6 giugno, alle ore 18, al Teatro Politeama Mario Foglietti sarà presentato il il libro “L’uomo, il Teatro” della scrittrice catanzarese Adriana Lopez. All’evento interverranno l’architetto Paolo Portoghesi, progettista del teatro, il sindaco e Presidente della Fondazione Politeama, Sergio Abramo, il Sovrintendente Gianvito Casadonte, il Direttore generale Aldo Costa e l’editore Carratelli.

Nel suo libro, l’autrice racconta l’uomo e il teatro facendo di esso uno spettacolo unico in un binomio tra letteratura e architettura. “Un’avvincente storia d’amore per la città di Catanzaro – commenta Adriana Lopez – e per il suo teatro rinato orgogliosamente nel cuore ferito dei catanzaresi. Patrimonio non solo del Capoluogo, ma della Calabria intera”. Al centro del libro l’intervista a Nicola, custode di ogni “segreto”, che l’autrice definisce “uno dei partigiani del teatro”. E’ l’architetto Portoghesi, invece, a svelare la nascita della sua creatura: come pensare, come osservare, come agire per dare forma ad un’opera che, nella sua staticità, deve costantemente trasmettere messaggi ed emozioni. Un regalo che la Fondazione Politeama e l’autrice offrono ai loro concittadini per sottolineare l’importanza del teatro nel contesto socio culturale catanzarese.