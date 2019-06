A Trame.9 il tour per il centro storico diventa una protesta per il castello chiuso

Il tour turistico per il centro storico di Nicastro di questa mattina, coi volontari e gli ospiti del Trame festival, è terminato al Castello Normanno Svevo, dove i partecipanti, con una certa sorpresa, hanno trovato una striscione provocatorio con scritto “chiuso per burocrazia”.

Un messaggio che le corsiste di Visioni Civiche hanno voluto rivolgere a tutta la città come atto di protesta e allo stesso tempo come invito ai lametini ad avere attenzione e cura verso il proprio patrimonio culturale. Questa sera alle 22 in piazzetta San Domenico verrá proiettata “Cultura sotto chiave. Lasciate ogni speranza o voi che atterrate” una video inchiesta – realizzata durante il corso di giornalismo civico promosso dalla Fondazione Trame – sulla situazione attuale dei beni culturali lametini.