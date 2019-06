A Catanzaro ‘Settembre al Parco’: Abramo conferma la manifestazione

Condividi

“L’organizzazione degli eventi legati a “Settembre al Parco” è già partita da tempo: anche quest’anno il Parco della Biodiversità ospiterà la manifestazione. In particolare, posso prendere spunto da quanto detto erroneamente dal consigliere comunale Sergio Costanzo, ribadendo che le mie affermazioni su “Settembre al Parco” si riferivano esclusivamente e in maniera chiara all’edizione dell’anno scorso, quindi non a tutto quanto di positivo la manifestazione ha prodotto fin dalla sua creazione, in particolare durante le gestioni dell’ente intermedio di Michele Traversa e Wanda Ferro, grazie ai quali sono arrivati a Catanzaro grandi musicisti che hanno fatto la storia del rock internazionale.

In attesa di definire nei dettagli il programma posso già annunciare che, nell’ambito della prossima manifestazione, è prevista una serata all’insegna del rock interamente dedicata alla memoria di Rino Amato, il cui apporto alla nascita di Settembre al Parco, proprio insieme a Wanda Ferro, nessuno, tantomeno il sottoscritto, ha mai messo in discussione.

Bisogna ricordare, inoltre, la grande stima di Abramo nei confronti di Amato, dimostrata concretamente dal fatto che l’abbia fortemente voluto al suo fianco, in qualità di dirigente, al Comune di Catanzaro.

Il programma di “Settembre al Parco 2019” verrà reso noto quando la Regione pubblicherà il bando. Anzi, chiedo al consigliere Costanzo, che è soprattutto un grande speculatore politico, ma è anche un grande sostenitore del governatore Oliverio, di sollecitare il presidente della Regione sulla pubblicazione dei bandi, che rappresentano l’unica strada per consentire alle Province di organizzare manifestazioni del genere”.