Viabilità e dissesto idrogeologico – In arrivo 115 milioni di euro

Nei giorni scorsi sono state sottoscritte le prime convenzioni a valere sulla D.P.C.M. 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145” – Regione Calabria. Piano degli investimenti di cui all’articolo 2, comma 1 – Annualità 2019.

Oltre a vari comuni della Regione interessati dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (ocdpc n. 473/2017, n. 545/2018 e n.558/2018) sono destinatariedi assegnazione di risorse consistenti le Amministrazioni Provinciali di Catanzaro, Vibo Valentia e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’investimento previsto per il solo anno 2019 è di 2 milioni e 300 mila euro per la provincia di Catanzaro (di cui 2 milioni e 100 mila destinati alla viabilitàe 200 mila alla ri-funzionalizzazione dei canali), di 2 milioni e 150 mila euro per la provincia di Vibo Valentia (di cui 750 mila per la viabilità e 1 milione e 400 mila per il consolidamento dei versanti in frana) e 5.007.070,60 euro per la Città Metropolitana di Reggio Calabria (di cui 4.507.070,60 per la viabilità e500 mila per il consolidamento deiversanti in frana), salvo variazioni in aumento che interverranno nel corso dei prossimi mesi.

Si tratta di un investimento complessivo su tutto il territorio calabrese di circa 115 milioni di euro in 3 anni, di cui circa 3 milionisaranno assegnati alla provincia di Catanzaro, circa 14,5 milionialla provincia di Vibo Valentia e circa 27 milionialla città Metropolitana di Reggio Calabria.

Al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi è stato chiesto espressamente alle amministrazioni destinatarie di detti contributi di procedere con celerità alla realizzazione degli interventi, stante la necessità di registrare impegni giuridicamente vincolanti entro il prossimo 30 Agosto 2019.