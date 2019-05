TuttoFood 2019, Callipo riceve il premio #Atuttainnovazione

Condividi

I Filetti di Tonno Callipo al naturale in acqua di mare Aquamaris hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento #Atuttainnovazione nell’ambito del Premio #Atuttobrand istituito da GDOWeek e Mark UP, in collaborazione con TUTTOFOOD, dove vengono premiate le eccellenze alimentari presentate in fiera.

Callipo è la prima azienda a portare sul mercato questo prodotto innovativo e sano, ideale per una dieta equilibrata. Si tratta di un prodotto di altissima qualità, salutare e sapido per natura che costituisce un’importante fonte di iodio e magnesio.

La nuova referenza Callipo è preparata unicamente con tonno e acqua di mare Aquamaris, prelevata dalle profondità del Mar Ionio, a diverse miglia dalla costa, che grazie ad un processo di microfiltrazione e purificazione viene resa conforme agli standard di sicurezza alimentare. L’acqua di mare, usata come sostituto del sale, esalta il sapore fresco e naturale del tonno.

Il premio #Atuttainnovazione, presieduto dalla giuria di Ipsos, società leader nei servizi di ricerca e marketing, va alle aziende che hanno creato un prodotto nuovo o che hanno migliorato per qualità e innovazione un prodotto già esistente sul mercato.

Un riconoscimento importante che va a sottolineare, ancora una volta, lo spirito pioneristico e l’impegno dell’azienda nel proporre sul mercato prodotti di altissima qualità.