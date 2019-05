Scontro tra due auto a Chiaravalle Centrale – 7 feriti

Condividi

È di sette feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla SP 146 nel comune di Chiaravalle Centrale, nel catanzarese. Due le vetture coinvolte, una Renault Clio e una Nissan Micra. A seguito dell’impatto, la Nissan Micra si è ribaltata sulla sede stradale.

I sette passeggeri a bordo delle due autovetture hanno ricevuto le prime cure dal personale sanitario del suem118, sono stati poi trasferiti con due ambulanze all’ospedale per ulteriori accertamenti e controlli. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, per la messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale e i carabinieri del comando compagnia di Soverato per accertamenti sulla dinamica dell’incidente.