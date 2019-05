Sanità – Nomine Direttori Generali, nessuna lista di nomi al vaglio di Oliverio

Condividi

Al vaglio del Presidente Oliverio non vi è alcuna lista di nomi per le nomine a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie per la semplice ragione che il Presidente della Regione non ha questo compito. Già in occasione della audizione alla Commissione competente della Camera dei Deputati, il Presidente Oliverio ha espresso la opposizione motivata della Regione al Decreto Legge sulla sanità assunto dal Governo.

Un provvedimento che non contiene alcuna norma nè risorse finanziarie per il rafforzamento e la riqualificazione dei servizi sanitari. In relazione alla nomina dei Commissari nelle Aziende Sanitarie, che il Governo Nazionale ha deciso di togliere alla Regione assumendo direttamente in violazione della Costituzione questa funzione, il Presidente Oliverio ha espresso una posizione chiara che non si presta ad equivoci. Basterebbe riascoltare l’intervento del Presidente Oliverio per rendersi conto che egli non è interessato ai nomi, ma ai servizi sanitari che, purtroppo, le scelte di questo Governo rischia di aggravare drammaticamente. “Non mi interessa l’intesa per i nomi. -aveva detto, peraltro, Oliverio nel corso dell’audizione parlamentare sulla sanità- Il Governo può fare le nomine d’ufficio. Quello che mi interessa è lo sblocco delle assunzioni per garantire il servizio ai calabresi”.