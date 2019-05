Salvini contestato a Catanzaro. “Sento delle zanzare, andate da Oliverio” (VIDEO)

Condividi

Matteo Salvini contestato a Catanzaro.

Fischi, urla, slogan contro il Ministro degli Interni che non si lascia scalfire anzi continua impetuoso il suo comizio elettorale in vista delle prossime elezioni Europee, tuonando: “Sento delle zanzare, delle mosche, andate a trovare Oliverio. Anche per questo al Governo ci stiamo occupando di educazione e regole, e comunque queste cose non mi fanno paura nemmeno un po’. No a 50 sfigati dei centri sociali”.

Alla protesta organizzata da Usb, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Anpi, hanno partecipato moltissimi cittadini che, per tutta la durata del comizio, hanno urlato contro al ministro.

