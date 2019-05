PIF: doppio appuntamento con gli studenti calabresi

Condividi

La Fondazione Trame e l’Associazione Gutenberg Calabria promuovono il 24 e il 25 maggio due appuntamenti con PIF dedicati agli studenti delle scuole superiori di Lamezia Terme e Catanzaro, incontri nei quali il regista parlerà del suo ultimo libro “…che Dio perdona a tutti” edito da Feltrinelli.

Pierfrancesco Diliberto, in arte PIF, è un artista da sempre impegnato in battaglie culturali contro la mafia che, grazie alla sua ironia e alla sua capacità di parlare ai più giovani, riesce a trasmettere con semplicità e intelligenza i valori di partecipazione e impegno civile. “…che Dio perdona a tutti” è un’opera in perfetto stile “PIF”, che diverte e fa riflettere e che affronta con ironia e sagacia i nostri comportamenti quotidiani e i rapporti che ci legano gli uni agli altri.

Il 24 maggio alle 18 al Civico Trame di Lamezia Terme PIF concluderà il progetto #trameoff. Intervista con le storie, che negli ultimi mesi ha visto tantissimi studenti delle scuole coinvolti in incontri e interviste ad autori sui temi della legalità,della partecipazione e dell’impegno civile. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini.

Il 25 maggio, invece, l’appuntamento è previsto alle 10.30 all’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro. PIF incontrerà gli studenti nella cornice della XVII edizione di “Gutenberg, fiera del libro, della multimedialità e della musica” che vede in programma 150 dibattiti e laboratori con 60 autori di rilievo nazionale, organizzati nelle cinque province calabresi. La sezione ragazzi di Gutenberg, che quest’anno ha come tema “Dedalo e Icaro”, è stata insignita dalla giuria del prestigioso Premio Andersen del riconoscimento di “Protagonisti della cultura per l’infanzia 2019”. Il premio sarà ritirato proprio sabato 25 maggio al Palazzo Ducale di Genova dal presidente dell’associazione Gutenberg, Armando Vitale, e dalla responsabile di Gutenberg ragazzi, Rosetta Falbo.

L’iniziativa rientra nel Maggio dei libri: “Se voglio divertirmi leggo.”