Lamezia Terme – Tutto pronto per la finale di Calabria Fest

Ultimi preparativi a Lamezia Terme per la finalissima del “Calabria Fest – Tutta Italiana”, il Festival della Nuova Musica Italiana che si svolgerà i prossimi 6, 7, 8 giugno sull’imponente palcoscenico del Villaggio Musicale di Corso Numistrano. Ogni serata partirà alle 21.30 e sarà ad ingresso libero.

Gli otto finalisti provenienti da tutta Italia, selezionali attraverso la pagina facebook ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana, si esibiranno nelle serate del 6 e 7 giugno. I primi due classificati di ciascuna serata si contenderanno la vittoria finale sabato 8 giugno, cioè il Calabria Fest Music Award” come Migliore Nuova Proposta dell’anno di Rai Radio Tutta Italiana. I premi sono creati e firmati per il Festival dal celebre orafo calabrese Gerardo Sacco. Il verdetto delle tre serate e la vittoria finale sono affidati ad una giuria qualificata che sarà presieduta da Dario Salvatori, notissimo giornalista, critico musicale e conduttore della Rai. Sono anche previsti altri due riconoscimenti: il Premio Assomusica per la presenza live e il Premio Siae per i testi.

Il festival, che negli obiettivi degli organizzatori vuole essere una delle principali vetrine musicali italiane, intende scoprire, promuovere e valorizzare, nuovi artisti e band, tra i tanti giovani talenti della musica leggera e d’autore.

Ogni serata sarà conclusa dall’esibizione di artisti già affermati e molto amati dal pubblico come Dolcenera il 6 giugno, Enrico Nigiotti il 7, Chiara Galiazzo e Clementino nella finale di sabato 8 giugno. Un’ulteriore presenza sarà confermata a breve.

Le nuove proposte che hanno superato la selezione tra le centinaia di candidature pervenute sono: Mava (Maglie – Lecce) con il brano Stereotipo; Pika (Altomonte – Cosenza) con il brano Hey Ma; Regione Trucco (Ivrea – Torino) con il brano Indecentemente; Andrea Frontera (Como) con il brano Ballo da solo; Sorelle Prestigiacomo (Trapani) con il brano Con le mani in tasca; Camilla Miconi (Macerata) con il brano L’amore al centro; Enrico Cuomo & Chiara Vescio (Lamezia Terme – Catanzaro) con il brano Voices; Zarat (Napoli) con il brano Passo dopo passo.

La scelta dei finalisti, dopo una prima selezione tecnica che ha ridotto a venti i partecipanti, è avvenuta con un nuovissimo meccanismo social aperto a tutti. Straordinari i dati di partecipazione con più di 8.000 preferenze da utenti unici e una platea complessiva raggiunta sulla pagina ufficiale facebook di Rai Radio Tutta Italiana di più di 110 mila persone, con oltre 14.000 interazioni e 12.800 click. Un software studiato dagli esperti della Rai ha verificato che ogni voto sia stato unico e regolare.

“Saranno tre serate entusiasmanti e le sorprese non sono ancora finite!”, affermano Gianmaurizio Foderaro, conduttore e responsabile di Radio Rai che presenterà la kermesse canora, il direttore artistico Ruggero Pegna e la Presidente di Art-Music&Co Giusy Leone, associazione organizzatrice dell’evento in partnership con Rai Radio Tutta Italiana e Regione Calabria Assessorato alla Cultura e al Turismo.

“E’ d’obbligo – aggiungono gli organizzatori – ringraziare l’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria per aver inserito il progetto tra i Grandi Festival Storicizzati per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. Inoltre – concludono – un grazie va anche alla Direzione delle Concessionarie Paradiso Group per il prezioso supporto”.

L’allestimento delle strutture del Festival diretto da Giacinto Lucchino partirà martedì 4 giugno, con la chiusura al traffico e i divieti di sosta su tutta l’area di Corso Numistrano. La scenografia del palcoscenico è di Francesca Ferraiuolo della Entopan. Il Festival sarà trasmesso in diretta streaming da Rai Radio Tutta Italiana e RaiPlay, per la regia video di Enrico Pulice e la consulenza tecnica di Flavio Bianchi e Davide Lonardi, responsabili web delle reti digitali della Rai.

Per tutte le informazioni, è possibile contattare la segreteria del Festival allo 0968441888, oppure le pagine facebook di Radio Rai Tutta Italiana, dell’associazione Art-Music&Co e del Calabria Fest.