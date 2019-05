Lamezia Terme – Sequestrati prodotti contraffatti e pericolosi

Condividi

Sotto il coordinamento di questo ufficio di procura della repubblica, prosegue l’attività dei “baschi verdi” del gruppo di Lamezia Terme, finalizzata al contrasto della contraffazione dei marchi, della commercializzazione di prodotti illegali, potenzialmente molto nocivi soprattutto per la salute e l’incolumità fisica dei consumatori ed alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

Nel contesto, l’azione ispettiva svolta dai “baschi verdi” si è concentrata su un’impresa condotta da un soggetto di nazionalità cinese, esercente il commercio al dettaglio di articoli di vario genere, provenienti, nella massima parte, dal mercato asiatico.

Nel corso della mirata ispezione,effettuata nei locali adibiti a vendita e nei magazzini aziendali, ubicati alamezia terme, nei pressi del centro cittadino di nicastro, i finanzieri hanno individuato migliaia di articoli artatamente contraffatti che erano in bella mostra per la vendita e altri stoccati nei magazzini dell’esercizio commerciale pronti per la vendita. Gli stessi recavano i ben noti loghi dei famosi personaggi dei cartoni animati di walt disney, personaggi della marvel e tanti altri in voga attualmente anche tra i più giovani, infatti sono stati rinvenuti action fugures, bambole, peluches, orologi, palloncini, maschere e costumi per bambini.

Le attività ispettive, inoltre, hanno permesso di rinvenire ulteriori 14.008 articoli riportanti la marcatura ce non genuina, considerando che la funzione della stessa, ha come finalità la tutela degli interessi pubblici della salute e sicurezza degli utilizzatori dei prodotti mediante la attestazione della rispondenza alle disposizioni comunitarie che ne prevedono l’utilizzo ed osservando che la stessa, pur non fungendo da puro marchio di qualità o di origine, costituisce comunque un marchio amministrativo, che evidenzia la possibilità di libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario.

La marcatura ce, invero, attesta la conformità del prodotto a standards minimi di qualità e costituisce, pertanto, una garanzia della qualità e della sicurezza della merce che si acquista.

Sempre nell’ambito della sicurezza, ben nascosto, è stato individuatoun ingente quantitativo di sfere igroscopiche denominate “seven color cristal ball”. Nello specifico, si tratta di articoli da giardinaggio e decorazione, microsfere di diversi colori ed anche trasparenti di cuiil ministero della salute già dal 2009 ha disposto il ritiro dal mercato poiché il prodotto non è da considerarsi un giocattolo, tenuto conto del rischio intrinseco di soffocamento connesso all’introduzione accidentale nelle vie respiratorie da parte dei bambini, così come disposto dal codice del consumo, il d.l.vo 206/2005.

Al termine del controllo, i finanzieri hanno così sottoposto a sequestro penale circa 54.000articolie denunciato a questa procura la titolare della ditta per i reati di contraffazione, ricettazione, frode in commercio e vendita di prodotti pericolosi

Le attività descritte si inquadrano nella più generale azione che la guardia di finanza di lamezia terme, coordinata da quest’ufficio, pone in essere a contrasto di fenomeni quali la contraffazione dei marchi, la violazione dei diritti di privativa, e, in generale, alle condotte illecite che, oltre ad alterare il normale funzionamento del mercato concorrenziale, rappresentano una gravissima concorrenza sleale nei confronti di produttori e commercianti corretti e regolarmente autorizzati e, per i consumatori anche un pericolo alla sicurezza.