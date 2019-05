Lamezia Terme – Incontro di sensibilizzazione al Primo Soccorso per studenti

L’istituto Professionale per l’Agricoltura e per Odontotecnici di Lamezia Terme, facente parte dell’I.I.S. “L. Costanzo” di Decollatura, diretto dal dottor Antonio Caligiuri, in partenariato con dell’I.C. “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme, diretto dalla dott.ssa Maria Angela Bilotti, dando seguito all’articolo 1, comma 10, della legge n. 107/2015, che prevede la realizzazione di iniziative formative sulle tecniche di primo soccorso da destinare agli studenti della scuola secondaria di I e II grado, hanno organizzato un incontro di sensibilizzazione al Primo Soccorso, rivolto agli studenti della scuola media dell’I.C.

Oltre ai due dirigenti scolatici, parteciperanno: il dottor Rosarino Procopio e la dottoressa Mirella Critelli medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, Simone Marsico, monitore della C.R.I. del comitato di Lamezia Terme e gli studenti dell’Istituto Professionale, già formati al primo soccorso.

Gli studenti del “Nicotera-Costabile” potranno apprendere alcune semplici norme di comportamento da effettuarsi per interventi di primo soccorso.

L’iniziativa, inserita nei progetti didattico-educativi delle due scuole, è finalizzata alla formazione degli studenti una cittadinanza attiva e consapevole e per la loro partecipazione al miglioramento di una società più attiva e solidale.