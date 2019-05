Lamezia Terme – Ferrara arriva in città per l’iniziativa elettorale

«Martedì 21 maggio Laura Ferrara, ricandidata parlamentare europea con il Movimento 5 Stelle, parteciperà a Lamezia Terme a un’iniziativa elettorale organizzata dal nostro gruppo del luogo. L’appuntamento, cui interverrò pure io, è previsto alle ore 16,30 in corso Nicotera, al numero civico 19».

Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito, che spiega: «Ferrara ha svolto un lavoro straordinario nel suo primo mandato in Europa. Sono certo che potrà fare ancora di più e meglio, conoscendone le capacità, la preparazione e la sua profonda conoscenza delle istituzioni europee. A Lamezia Terme parleremo del nostro programma elettorale e delle necessità per la Calabria, tenuto conto che il modello di Unione europea che finora ci è stato imposto dalle maggioranze e dai potentati bancari ha fallito su tutta la linea e non è più riproponibile». «Bisogna costruire un’Europa dei popoli, dei diritti, della partecipazione democratica, dello sviluppo e del progresso reale. Per questo – conclude D’Ippolito – affronteremo le imminenti urne del 26 maggio forti dei nostri argomenti e del contributo al cambiamento che abbiamo dato nel primo anno di governo nazionale, rispondendo al bisogno di reddito di tanta parte della popolazione, investendo nella messa in sicurezza del territorio e ponendo i temi dell’ambiente, della sanità, del lavoro, della mobilità e della democrazia diretta al centro della nostra azione concreta».